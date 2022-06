Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Ce terrible aveu sur le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 30 juin 2022 à 16h15 par Amadou Diawara

Après trois saisons à Turin, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la Juventus pour faire son retour à Manchester United. Interrogé sur CR7, Maurizio Arrivabene a reconnu que le transfert du Portugais n'avait pas vraiment été rentabilisé par la Vieille Dame, et ce, à cause de la crise liée au coronavirus.

Lors de l'été 2018, Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde en quittant le Real Madrid pour migrer vers la Juventus. Trois saisons plus tard, CR7 a pris la décision de faire une nouvelle fois ses valises, et ce, pour faire son retour du côté de Manchester United. Orphelin de Cristiano Ronaldo depuis tout juste un an, Maurizio Arrivabene est revenu sur son passage à la Juventus. Et comme l'a indiqué l'administrateur délégué des Bianconeri à Tuttosport , la transfert de la star portugaise n'a pas vraiment été rentable pour eux.

« Cristiano Ronaldo ? Il n'a pas été exploité au maximum à cause du Covid. C'est très dommage, car nous n'avons pas exploité tout son potentiel, mais je suis absolument convaincu d'une chose : la Juventus est au-dessus de tout joueur » , a confié Maurizio Arrivabene, avant d'ajouter.

