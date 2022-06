Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux transferts fixés à 14M€ pour Longoria ?

Publié le 30 juin 2022 à 18h10 par Baptiste Lefilliatre

Désireux de renforcer son effectif, l’Olympique de Marseille s’est renseigné sur le profil de deux joueurs évoluant à l’AS Rome : Jordan Veretout et Justin Kluivert, tous deux anciens pensionnaires de la Ligue 1. La Louve a justement fixé le prix à payer si les olympiens veulent s’octroyer les services du Français et du Néerlandais.

Malgré un deuxième place synonyme de qualification directe en phase de poule de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille connait un début de mercato estival assez timide. Aucune arrivée dans l’effectif professionnel n’est à déclarer, hormis celle de Samuel Gigot au poste de défenseur central, qui avait toutefois été officialisée au mois de janvier dernier.

L’OM veut deux joueurs de la Roma

Pour autant, les vice-champions de France ont déjà ciblé plusieurs renforts potentiels qui pourraient rejoindre le club cet été. En effet, d’après les informations de Il Messaggero , l’Olympique de Marseille est intéressé par deux éléments de l’AS Rome : Jordan Veretout (29 ans), qui n’entre plus vraiment dans les plans de l’entraineur José Mourinho, et Justin Kluivert (23 ans), de retour de prêt à l’OGC Nice.

La Roma fixe ses conditions