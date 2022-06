Foot - Mercato

Transferts : Les cinq fois où Neymar s’est immiscé dans le mercato du PSG

Publié le 30 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Recruté à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone quelques semaines seulement après son énorme rôle dans la remontada du Barça au Camp Nou, Neymar arrivait au PSG avec un rôle précis : faire passer le Paris Saint-Germain dans une nouvelle ère. Et au fil des saisons, le Brésilien aurait soufflé à plusieurs reprises des pistes à explorer pour le mercato du PSG. Retour sur les tentatives de Neymar qui se sont concrétisées et d’autres qui n’ont rien donné.

Lionel Messi

Avant le feuilleton estival de 2019 dans lequel Neymar aurait été prêt à mettre 20M€ de sa poche afin d’aider le FC Barcelone à boucler son transfert et donc son retour au Camp Nou, Lionel Messi n’avait pas caché sa volonté de rejouer avec Neymar sous la tunique blaugrana. Finalement, le Brésilien est resté au PSG et a joué un énorme rôle dans ses retrouvailles avec Lionel Messi, mais au PSG. En décembre 2020, après une victoire en Ligue des champions face à Manchester United à Old Trafford (3-1), Neymar faisait passer le message suivant à ESPN . « Ce que je souhaite avant tout, c'est de jouer à nouveau avec Messi, de pouvoir l'apprécier à nouveau sur le terrain. Il peut jouer à ma place, je n'ai aucun problème avec ça ! Mais je veux jouer avec lui l'année prochaine, c'est sûr. Nous devons le faire la saison prochaine ». Huit mois plus tard et alors que Lionel Messi avait pris la décision de prolonger son contrat au FC Barcelone en faisant le choix de réduire par deux ses revenus pour que le Barça puisse assumer sa prolongation, Messi se retrouvait agent libre et débarquait au PSG le 10 août 2021. Agent Neymar est arrivé à ses fins, mais avait connu un échec un an plus tôt avec un autre membre de la célèbre « MSN ».

Luis Suarez

Un an avant de voir Lionel Messi débarquer au PSG, Neymar aurait tenté de retrouver Luis Suarez avec qui il jouissait aussi d’une belle relation au FC Barcelone. En 2020, alors que Ronald Koeman poussait El Pistolero vers la sortie, lui qui a fini à l’Atletico de Madrid, Luis Suarez était une piste prise en considération par le PSG comme le10sport.com vous l’a révélé. Et Neymar n’aurait pas été étranger à l’implication du PSG dans ce dossier. Téléfoot La Chaîne évoquait à l’époque que depuis la finale de Ligue des champions perdue en août 2020 face au Bayern Munich, Neymar aurait voulu injecter du sang neuf au PSG et était alors entré en contact avec Luis Suarez qui après avoir été proche de la Juventus, a finalement signé en faveur de l’Atletico de Madrid.

Sergio Ramos

À l’instar de Lionel Messi, Sergio Ramos a déposé ses valises au cours de l’été 2021, mercato qui a vu débarquer Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Bien qu’il ait été rival de Ramos l’espace de quatre saisons et plus précisément de 2013 à 2017, moment de son évolution au FC Barcelone, Neymar ne semblait pas avoir de vive rancoeur envers l’ancien capitaine du Real Madrid. La preuve, selon SPORT , Neymar aurait fait le forcing en coulisse et auprès des dirigeants du PSG pour qu’ils acceptent d’accueillir Ramos à l’expiration de son contrat avec le Real Madrid.

Richarlison

En parallèle des arrivées de Lionel Messi et de Sergio Ramos, un feuilleton plus que délicat avait lieu en interne au PSG. À un an de l’expiration de son désormais ex-contrat, Kylian Mbappé avait communiqué aux dirigeants du PSG en juillet 2021 sa volonté de plier bagage et d’être vendu. Le Real Madrid était prêt à bondir sur cette opportunité et a même lancé une offensive à la toute fin du mois d’août avec espoir de recruter Kylian Mbappé. Témoignant de cette situation et alors que le Qatar avait coché le nom de Robert Lewandowski en cas de vente de Kylian Mbappé en 2021 comme le10sport.com vous l’avait révélé le 25 août dernier, Neymar aurait pour sa part réclamé le nom de Richarlison. C’est du moins l’information que RMC Sport avait communiqué. Finalement, l’international brésilien est resté à Everton et pourrait quitter Goodison Park cet été pour Tottenham bien que le PSG soit toujours intéressé selon The Daily Mail.

Antony