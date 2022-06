Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos mis en danger par Tuchel pour son mercato ?

Publié le 29 juin 2022 à 13h15 par Pierrick Levallet

En vue de la saison prochaine, le PSG aimerait compter un nouveau défenseur central dans ses rangs. Luis Campos explorerait donc quelques pistes sur le marché des transferts et penserait à Milan Skriniar mais aussi à Matthijs de Ligt. Néanmoins, le club de la capitale pourrait se retrouver en grand danger face au Chelsea de Thomas Tuchel pour ces deux défenseurs.

Malgré les présences de Marquinhos, de Presnel Kimpembe et de Sergio Ramos, le PSG voudrait compter sur un nouveau défenseur central en vue de la saison prochaine. Luis Campos scruterait donc le marché des transferts et aurait déjà placé quelques noms sur sa liste. Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Milan Skriniar figure en pole position dans l’esprit du nouveau conseiller sportif parisien. Mais Luis Campos penserait également à Matthijs de Ligt, qui se rapprocherait de plus en plus d’un départ de la Juventus cet été. Toutefois, le PSG ne serait pas le seul club intéressé par les deux joueurs puisque Chelsea roderait également dans les parages. Et Thomas Tuchel pourrait jouer un terrible tour à son ancienne équipe.

Mercato - PSG : Une seule condition posée pour le transfert de Skriniar https://t.co/nVFrEhGpor pic.twitter.com/F10lrfpIgz — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

L’Inter est prêt à faire une ristourne à Chelsea pour Skriniar...

Selon les informations du Corriere dello Sport , l’Inter pourrait bien faciliter les choses pour Chelsea dans le dossier Milan Skriniar. En effet, le pensionnaire de Serie A serait prêt à faire une remise aux Blues sur le prix du défenseur slovaque en gage de bonne foi après l’accord trouvé entre les deux clubs pour le retour de Romelu Lukaku.

Mais Chelsea privilégie la piste de Ligt pour le moment