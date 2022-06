Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant Galtier, ces entraîneurs ont aussi coûté très cher

Publié le 29 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG a ainsi miser sur Christophe Galtier qui retrouve Luis Campos à Paris. Mais pour attirer le technicien français, le club de la capitale a du verser une compensation financière à l'OGC Nice pour racheter la dernière année de contrat de Christophe Galtier. La somme serait comprise entre 5 et 8M€ selon les sources. Mais ce n'est pas la première fois que cela arrive. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 entraîneurs les plus chers de l'histoire.

5) José Mourinho de l'Inter au Real en 2010 : 8M€

Au sommet de sa carrière, José Mourinho vient de réussir le triplé avec l'Inter Milan en remportant la Serie A, Coupe d'Italie, et Ligue des champions. Suffisant pour convaincre Florentino Pérez de l'attirer sur le banc du Real Madrid. Mais le Special One est toujours son contrat et Massimo Moratti réclame 16M€ pour lâcher son entraîneur. Dans le même temps, José Mourinho affirme qu'il dispose d'une clause dans son contrat pour être libéré en cas de victoire en C1. Finalement, l'affaire se conclura à moitié prix puisque le Real Madrid paiera 8M€.

4) Ruben Amorim de Braga au Sporting en 2020 : 10M€

C'est l'histoire d'une ascension fulgurante. En décembre 2019, Ruben Amorim est nommé entraîneur de Braga pour remplacer Ricardo Sa Pinto. Et il ne lui aura fallu que 13 matches pour devenir l'un des entraîneurs les plus chers du monde. En effet, en mars 2020, le Sporting CP n'hésite pas à lever sa clause libératoire, fixée à 10M€, et qui sera versée en deux fois. En seulement quelques semaines, Ruben Amorim est donc passé de la D3 portugaise au top 5 des entraîneurs les plus chers de l'histoire.

3) Brendan Rodgers du Celtic à Leicester en 2019 : 10,9M€

Le troisième de ce classement est un habitué et aurait pu y figurer plusieurs fois. En effet, en 2012, Liverpool avait déboursé 7,14M€ pour attirer Brendan Rodgers alors sur le banc de Swansea. Sept plus tard, c'est Leicester qui va sortir le chéquier pour attirer le technicien britannique qui est alors sur le banc du Celtic Glasgow. En quête du successeur de Claude Puel, les Foxes déboursera la coquette somme de 10,9M€.

2) André Villas-Boas de Porto à Chelsea en 2011 : 15M€

Pendant dix ans, il aura été l'entraîneur le plus cher de l'histoire. En effet, en 2011, Chelsea n'hésite pas à lâche 15M€ pour attirer André Villas-Boas. Il faut dire que celui que l'on surnomme Special Two est l'entraîneur en vogue à cette époque. Vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Porto, Villas-Boas a tout du successeur de José Mourinho. Et pourtant, il ne tiendra même pas un an sur le banc des Blues puisqu'il sera licencié le 4 mars 2012, remplacé Roberto Di Matteo qui remportera la Ligue des champions quelques semaines plus tard.

André Villas-Boas' pay-outs as manager(Via A Bola):Académica - €162kPorto - €715kChelsea - €15mSpurs - €8mZenit - €17mShanghai - €30m pic.twitter.com/JnpxHou0nv — Jan Fredrik Hagen (@PortuBall) November 5, 2016

1) Julian Nagelsmann de Leipzig au Bayern en 2021 : 25M€

Finalement, le Bayern Munich va exploser les compteurs en 2021. Les Bavarois ont effectivement la lourde tâche de trouver un remplaçant à Hans-Dieter Flick et décide de miser sur Julian Nagelsmann, technicien qui monte en puissance sur le banc du RB Leipzig. L'opération se bouclera pour 25M€. Un montant hors norme pour un entraîneur qui fait de l'entraîneur allemand le plus cher de l'histoire, et de loin.