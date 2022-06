Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos voit le feu passer au vert pour le transfert de Lewandowski

Publié le 29 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Robert Lewandowski est d’ores et déjà l’une des grosses attractions du mercato estival et Luis Campos serait bien décidé à se joindre à la fête. Le conseiller football du PSG aurait une vision précise pour le Polonais dans un 3-5-2. Et bonne nouvelle, le Bayern Munich serait prêt à le lâcher.

Nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos expliquait déjà sa vision par le biais d’un communiqué dans lequel il affirmait être « heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain » , club qu’il considère comme étant « le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement » . Et dans ladite vision résiderait un certain Robert Lewandowski.

Luis Campos veut Lewandowski dans un 3-5-2, mais doit se frotter au FC Barcelone

Une information communiquée par L’Équipe et confirmée par Foot Mercato. Le plan de Luis Campos serait d’aligner Robert Lewandowski et Kylian Mbappé à la pointe d’un 3-5-2 avec Lionel Messi en soutien. Cependant, deux obstacles se mettraient sur le chemin du conseiller football du PSG. Premièrement le FC Barcelone qui ferait le forcing et attendrait les fonds nécessaires pour débourser l’offre de transfert demandée par le Bayern Munich. Et l’autre obstacle n’est autre que la volonté de Lewandowski de rejoindre le FC Barcelone.

Mercato - PSG : Le transfert se précise pour Lewandowski https://t.co/H1ZKZfk81w pic.twitter.com/fH6PTyhAmY — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Le Bayern finalement prêt à vendre le Polonais