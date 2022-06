Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert se précise pour Lewandowski

Publié le 28 juin 2022 à 11h10 par Jules Kutos-Bertin

Désireux de quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski intéresse le PSG. Malgré la volonté de le conserver, le club bavarois aurait accepté son départ et lui cherche un successeur. Cependant, le dossier s’annonce compliqué, à tel point que Sadio Mané pourrait endosser le statut de numéro 9.

« Le Bayern est un club sérieux et je crois qu’ils ne me garderont pas, je ne veux plus y jouer, a sèchement déclaré l’international polonais. Mon histoire au Bayern est terminée. Un transfert est la meilleure solution pour tout le monde. J’espère qu’ils ne m’arrêteront pas ». Dès la fin de la saison, Robert Lewandowski annonçait la couleur pour son avenir. Après sept années passées au Bayern Munich, l’international polonais souhaite plier bagages.

Le PSG toujours sur Lewandowski

Comme l’a expliqué L’Equipe il y a quelques semaines, le PSG serait à l’affût, même si le FC Barcelone a un temps d’avance dans ce dossier. Du côté du Bayern Munich, on commence sérieusement à s’activer. Même si le club bavarois veut conserver le Polonais, il s’est fait à l’idée de ses envies d’ailleurs…

Le Bayern est prêt à vendre Lewandowski. Le club joue le temps afin d'augmenter le prix et de chercher un remplaçant. Le Bayern veut 60M€ bien que le Barça soit prêt à payer 50m€ et est convaincu que ce sera suffisant. @Sky_Marc 🇵🇱 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 27, 2022

Le Bayern Munich dans le dur pour sa succession