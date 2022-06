Mercato - PSG : L’heure de vérité approche pour le transfert de Robert Lewandowski

Foot - Mercato - PSG

Robert Lewandowski est à un tournant de sa carrière. Du haut de ses 33 ans, le serial buteur polonais a dû prendre les devants en affirmant publiquement vouloir tourner la page après huit ans passés au Bayern Munich. Le club bavarois est à présent prêt à se séparer de Lewandowski alors que le PSG et le FC Barcelone se disputent ses services. Cependant, le plan du Polonais est de rejoindre la Liga.

En août prochain, Robert Lewandowski soufflera sa 34ème bougie et pourrait changer d’air d’ici-là. Au Bayern Munich depuis 2014 et en Bundesliga depuis 2010, le Polonais a pour objectif de plier bagage en faisant part à plusieurs reprises de sa volonté d’aller voir ailleurs. Le PSG, sous l’impulsion du conseiller football Luis Campos, aimerait le recruter afin de l’aligner aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Pour autant, la priorité de Lewandowski semble être le FC Barcelone qui a déjà dégainé deux offres distinctes au Bayern Munich d’après Sky Deutschland. Et il se pourrait que le Bayern soit ouvert au départ de Robert Lewandowski selon le journaliste Marc Behrenbeck. Le club bavarois chercherait à gagner du temps pour lui dénicher un successeur et pour faire monter les prix pour une bataille aux enchères.

Bayern are now willing to sell Lewandowski. The club is playing for time in order to increase the price & look for a replacement. Bayern did not respond to Barcelona's second offer and want €60m. Barça are ready to pay up to €50m & are confident that will be enough [@Sky_Marc]