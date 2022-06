Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone... Lewandowski fixe une date pour son transfert

Publié le 27 juin 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Désireux de quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski est dans le viseur du PSG et de Chelsea, mais c’est le FC Barcelone qui a l’avantage puisque l’attaquant polonais veut rejoindre le club culé. Ce dernier souhaite d’ailleurs rapidement boucler son départ, de quoi mettre la pression sur Joan Laporta et Xavi.

Robert Lewandowski est parti pour animer le mercato estival cette année. Engagé jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, le Polonais veut changer d’air et l’a déjà fait savoir, tandis que sa direction n’envisage pas de le céder si facilement. Forcément, les envies d’ailleurs de l’attaquant ne sont pas passées inaperçues sur le marché, puisque le PSG ou encore Chelsea surveilleraient son cas, mais c’est le FC Barcelone qui part avec un gros avantage dans ce dossier. Xavi rêve de Lewandowski pour renforcer le secteur offensif, et l’intérêt est réciproque. D’ailleurs, le joueur de 33 ans veut rapidement régler la question de son avenir.

Lewandowski veut partir avant le 12 juillet

Selon AS , Robert Lewandowski souhaite être fixé sur son avenir avant le 12 juillet, date à laquelle il est censé prendre la direction de Munich pour la reprise de l’entraînement. L’attaquant polonais n’envisage pas de retrouver les terrains sous le maillot du Bayern et veut simplement revenir pour dire au revoir à ses coéquipiers et aux supporters. Par l'intermédiaire de son agent, Pini Zahivi, Lewandowski aurait demandé au FC Barcelone de passer à la vitesse supérieure dans les négociations pour éviter de s'entraîner avec son équipe. AS ajoute que l'agent de Lewandowski a contacté le président Joan Laporta la semaine dernière pour lui rappeler les efforts fournis par son client ces dernières semaines, attendant désormais que le club culé en fasse de même.

Mercato : PSG, Barcelone... Lewandowski est prêt à aller au clash pour son transfert ! https://t.co/v7Kpef6eTq pic.twitter.com/5msYbneW1U — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

Xavi et le Barça veulent aussi boucler le dossier rapidement