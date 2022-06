Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pisté par le Qatar, Mahrez voit son avenir totalement relancé

Publié le 27 juin 2022 à 21h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé dans le collimateur du PSG alors que son contrat actuel avec Manchester City court jusqu’en juin 2023, Riyad Mahrez semblait bien parti pour quitter les Skyblues cet été. Mais Pep Guardiola a finalement activé les grandes manœuvres pour prolonger l’international algérien.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Riyad Mahrez (31 ans), qui n’a plus qu’une année de contrat avec Manchester City ? Ces dernières semaines, le milieu offensif algérien semblait promis à un départ dès cet été, d’autant que le PSG a été annoncé sur ses traces, et l’intérêt du Qatar pour Mahrez est confirmé par Foot Mercato ce lundi qui évoque également le Real Madrid et le Milan AC dans la course pour le joueur de Manchester City. Mais ce dossier connaît un nouveau rebondissement…

Mercato - PSG : Messi, Neymar… Une opération XXL montée par Campos avec Ousmane Dembélé ? https://t.co/QtCrzyhj6W pic.twitter.com/3QdRRUtt8t — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 27, 2022

City s’active pour prolonger Mahrez