Mercato - PSG : La femme de Di Maria vend la mèche pour son prochain club

Publié le 27 juin 2022 à 17h10 par Hugo Ferreira mis à jour le 27 juin 2022 à 17h11

Alors qu’il n’a pas été prolongé par le PSG, et que son départ à même été officialisé, Angel Di Maria est à la recherche d’une porte de sortie. L’international argentin est notamment dans les petits papiers du FC Barcelone ainsi que de la Juventus, toutefois, celui-ci semble bien se diriger vers les Bianconeri puisque sa femme semblerait avoir lâché un petit indice sur Instagram.

Le match face à Metz comptant pour la 38ème journée de Ligue 1 aura été la dernière apparition d’Angel Di Maria sous le maillot du Paris Saint-Germain. Après 7 saisons passées au sein du club de la capitale, le joueur de 34 ans n’a pas été prolongé, et quitte donc le PSG avec 295 matchs, 93 buts et 119 passes décisives au compteur. Si sa destination n'est pas encore connue, actuellement, deux grands clubs européens luttent pour obtenir sa signature.

La Juventus et Barcelone bataillent pour Di Maria

Angel Di Maria n’a toujours pas trouvé de point de chute pour la prochaine saison, toutefois, celui-ci a tout de même des prétendants. En difficulté financière, le FC Barcelone et la Juventus cherchent de nouveaux éléments capables de renforcer leur secteur offensif à moindre coût, et s’intéressent à l’Argentin. L’avenir d’ El Fideo semble se disputer entre les deux géants, toutefois, sa femme pourrait d’ores et déjà avoir révélé sa destination.

Di Maria finalement vers la Juventus ?