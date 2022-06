Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Di Maria lâche une réponse pour son avenir

Publié le 27 juin 2022 à 15h15 par Bernard Colas

Annoncé avec insistance à la Juventus, Angel Di Maria poursuit les discussions avec le club turinois en vue d’une arrivée dans les prochains jours. Invité à commenter les dernières informations publiées sur ce dossier, l’entourage de l’Argentin confirme que sa venue en Italie se précise après la fin de son engagement avec le PSG.

Engagé avec le PSG jusqu’au 30 juin, Angel Di Maria va connaître un changement de taille cet été après sept saisons dans la capitale. Le départ de l’Argentin a été officialisé avant la fin de saison, et désormais, celui-ci se cherche un nouveau club. Le Benfica et le FC Barcelone ont notamment été cités parmi les prétendants à l’attaquant, qui n’envisage pas de revenir en Argentine dans l’immédiat, mais c’est la Juventus qui est aujourd’hui en pole pour s’attacher les services d’Angel Di Maria. Les deux parties sont en négociation, et selon la presse italienne, un accord total est proche d’être trouvé. Une tendance confirmée par l’entourage d’ El Fideo .

« Nous sommes en train de discuter des derniers détails », annonce l’entourage de Di Maria »