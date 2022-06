Foot - Mercato - Barcelone

Transferts : PSG, Barcelone… Voilà les cinq options d’Ousmane Dembélé sur ce mercato

Publié le 27 juin 2022 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 27 juin 2022 à 14h39

Sous contrat jusqu’au 30 juin, Ousmane Dembélé va mettre fin au suspense dans les prochains jours en prenant une décision pour la suite de sa carrière. Le FC Barcelone espère encore voir son attaquant prolonger mais ne compte pas revoir son offre à la hausse, tandis que les prétendants attendent impatiemment le dénouement de ce feuilleton qui a démarré il y a plusieurs mois.

Depuis plus d’un an, le FC Barcelone est passé par tous les états avec Ousmane Dembélé. D’abord patient, puis inquiet de la tournure prise par le dossier, le club culé est ensuite entré en guerre avec son joueur en le poussant vers la sortie lors du mercato hivernal, avant de se résoudre à le conserver, le principal intéressé refusant de faire l’objet d’un transfert. Depuis, les relations se sont apaisées entre les deux parties, grâce notamment à Xavi, qui a su relancer l’attaquant, auteur de 13 passes décisives en 21 rencontres de Liga disputées. Une situation qui a permis à Joan Laporta de reprendre espoir avec Ousmane Dembélé, au point de relancer les négociations pour une prolongation de contrat qui se fait attendre, mais le Barça n’a pas l’intention de faire des folies et l’a fait savoir à son agent Moussa Sissoko, au grand dam du Français, heureux et prêt à rester en Catalogne si la direction revoit sa proposition à la hausse. Engagé jusqu’au 30 juin, Ousmane Dembélé s’apprête donc à devenir un agent libre sans savoir de quoi sera fait son avenir, et cinq options s’offriraient aujourd'hui à lui.

Un avenir encore possible au Barça

Même si le FC Barcelone refuse de faire un effort supplémentaire, une prolongation est, paradoxalement, loin d’être exclue dans ce dossier qui, telles des montagnes russes, connaît des hauts et des bas. Une véritable partie de poker menteur s’est mise en place entre d’un côté le Barça, inflexible, et le clan Dembélé, qui privilégie encore un avenir en Catalogne malgré les nombreuses rumeurs en attendant un signe de la part de la direction. « Je me sens bien à Barcelone », a d’ailleurs récemment reconnu l’attaquant, interpellé par un fan immortalisant la scène dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le club culé a pourtant fait un geste envers son joueur, non-financier, puisque Xavi a pris son téléphone pour s’entretenir avec lui récemment selon L'Équipe , et l’inciter, une fois de plus, à prolonger. Ousmane Dembélé s’apprête à revenir de vacances cette semaine pour sceller une fois pour toute son avenir, l’occasion pour Xavi de rencontrer son protégé une dernière fois d'après Sport . La presse catalane souligne le rôle crucial joué par l’ancien milieu, qui pourrait servir de médiateur en incitant sa direction à faire un nouvel effort sur le plan financier et, en parallèle, convaincre Ousmane Dembélé d'en faire de même. L’entourage de l’ancienne pépite du Stade Rennais pense que sans ce geste final, au-delà de l'argent, le joueur de 25 ans pourrait interpréter cela comme un manque de volonté et d'intérêt à son égard. De quoi le pousser vers la sortie, à contrecoeur.

Le PSG toujours en course ?

Et en cas de départ, le PSG serait justement sur les rangs pour accueillir l’ami de Kylian Mbappé. D’après les informations divulguées par Sport , le club de la capitale fait toujours partie des prétendants malgré le départ de Leonardo et la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi. Avec l’avenir incertain de Neymar et l’expiration du contrat de Lionel Messi en 2024, le PSG fait preuve d’anticipation et voit toujours d’un bon œil la venue d’Ousmane Dembélé, d’autant que la direction souhaite franciser l'écurie parisienne. Un projet déjà entamé avec la future nomination de Christophe Galtier en remplacement de Mauricio Pochettino et l’ouverture de discussions pour les transferts de Seko Fofana (RC Lens), Hugo Ekitike (Reims) ou encore Renato Sanches (LOSC), qui connaissent bien la Ligue 1. Pour parvenir à ses fins, et permettre à Kylian Mbappé d’évoluer aux côtés de l’un de ses proches, le PSG offrirait presque le double du salaire proposé par le FC Barcelone pour une prolongation.

À la découverte de la Premier League à Chelsea ou Liverpool

En Premier League aussi, la situation d’Ousmane Dembélé n’est pas passée inaperçue, notamment du côté de Chelsea où Thomas Tuchel se verrait bien mettre la main sur celui qu’il a connu au Borussia Dortmund. Les deux hommes entretiennent d’excellents rapports depuis leur rencontre en Allemagne et seraient enthousiastes à l'idée de reprendre leur collaboration. Les Blues sont déjà passés à l’action selon Sport avec une proposition que l’entourage du natif de Vernon considère comme « conforme à un joueur de haut niveau » en Premier League. L'opération est toujours en cours malgré l’arrivée de Todd Boehly, homme d'affaires américain qui a racheté Chelsea. Chez les Reds , on songe également à passer à l’action pour Ousmane Dembélé, bien que Liverpool n’apparaisse pas comme la piste la plus chaude à ce jour. La vente de Sadio Mané a permis à la formation anglaise de renflouer les caisses, pouvant aisément formuler une offre plus que correcte au Barcelonais, d’autant que le futur de Mohamed Salah est encore incertain. La presse catalane assurait récemment que les premiers contacts avaient été entamés entre Liverpool et le clan Dembélé avant la finale de la Ligue des champions.

Lewandowski au Barça, Dembélé au Bayern ?

Enfin, le Bayern Munich pourrait avoir son mot à dire dans le dossier Ousmane Dembélé malgré la signature de Sadio Mané. L’international français est un désir de longue date du conseil d'administration du Bayern, qui a eu tout le temps d’observer sa progression au BVB. Le pensionnaire de Bundesliga songe à se séparer de Serge Gnabry, arrivant en fin de contrat dans un an, et pourrait ainsi miser sur Ousmane Dembélé pour se renforcer en attaque. Un secteur qui aura besoin de sang neuf alors que Robert Lewandowski met justement la pression sur sa direction pour partir… et rejoindre le FC Barcelone. Julian Nagelsmann aurait donné son aval il y a plus de deux mois pour le recrutement d’Ousmane Dembélé, mais le Bayern a voulu prendre son temps jusqu’à maintenant. Le temps, le principal concerné n’en a plus justement, et sa décision définitive est attendue dans les prochains jours au plus tard pour mettre fin à un feuilleton qui aura animé le marché pendant de longs mois.