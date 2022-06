Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar… Une opération XXL montée par Campos avec Ousmane Dembélé ?

Publié le 27 juin 2022 à 13h15 par Bernard Colas

Bientôt libre, Ousmane Dembélé n’a pas encore tranché pour son avenir. Heureux au FC Barcelone, le champion du monde tricolore n’est pas convaincu par l’offre formulée par Joan Laporta et dispose de plusieurs options pour la suite de sa carrière. À en croire la presse espagnole, le PSG ferait toujours partie des prétendants malgré l’arrivée de Luis Campos.

Dans quel club évoluera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? À quelques jours de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, l’international français fait durer le suspense, alors que Joan Laporta et Xavi perdent patience. Les deux hommes veulent pourtant conserver le joueur, mais l’écurie catalane refusent de revoir à la hausse son offre de prolongation, qui ne convainc pas Ousmane Dembélé, pourtant épanoui sous les ordres de Xavi du côté du Camp Nou. Ainsi, l’attaquant se dirige vers un départ du Barça, à contrecœur, et le PSG serait toujours à l’affût.

Dembélé, toujours dans le collimateur du PSG ?