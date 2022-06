Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi va tenter le coup de la dernière chance avec Ousmane Dembélé

Publié le 27 juin 2022 à 9h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alarmé le PSG de Luis Campos. Pour ne pas voir son attaquant français être transféré librement et gratuitement à Paris - ou ailleurs - Xavi aurait décidé de faire une ultime tentative pour le prolonger. En effet, le coach du Barça compterait rencontrer son numéro 7 à son retour de vacances.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Ousmane Dembélé quittera le FC Barcelone de Xavi librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscients de la situation de l'attaquant français, le PSG et d'autres écuries européennes seraient à l'affût, déterminés à boucler un coup XXL à 0€ avec lui. De son côté, Xavi n'aurait pas rendu les armes et compterait tenter une dernière fois de trouver une solution pour étendre le bail d'Ousmane Dembélé.

Une ultime réunion entre Xavi et Ousmane Dembélé cette semaine ?