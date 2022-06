Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : La révolution Campos prend forme

Publié le 27 juin 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi est sorti du silence afin de présenté le nouveau projet du PSG qui passe par le recrutement des joueurs moins bling-bling et plus travailleurs. Le message est bien reçu par Luis Campos qui s'est déjà mis au travail et multiplie les pistes qui semblent parfaitement correspondre au cahier des charges dressé par le président du PSG.

Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi s'est confié dans les colonnes du Parisien afin de dresser le plan de vol du mercato du PSG : « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : « On veut gagner ça et ça et ça. » On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour . » C'est Luis Campos qui va être chargé de répondre à ce cahier des charges.

Le projet réclamé par Al-Khelaïfi se confirme

L'idée est donc claire, le PSG veut des travailleurs et plus de joueurs bling-bling. Luis Campos l'a bien compris puisqu'il vise des joueurs de ce profil, à l'image de Milan Skriniar. Le solide défenseur central de l'Inter Milan pourrait bien amener sa rigueur à l'arrière garde parisienne. Même constat pour Seko Fofana. Le PSG discuterait avec le RC Lens pour le transfert de l'international ivoirien dont l'abattage au milieu de terrain est très impressionnant. Il pourrait d'ailleurs être accompagné par Renato Sanches. Comme révélé par le10sport.com, le PSG discute avec l'entourage du joueur du LOSC qui lui aussi correspond au profil attendu par Nasser Al-Khelaïfi. Vitinha répond également au cahier des charges du renouveau du club parisien qui passera donc par un recrutement moins bling-bling que par le passé.