Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos doit-il tenter le coup Cristiano Ronaldo ?

Publié le 26 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

Après seulement une saison passée à Manchester United qui s’est avérée être blanche, Cristiano Ronaldo ne participera même pas à la Ligue des champions lors de l’exercice suivant. De quoi pousser ses proches et son agent Jorge Mendes à scruter le marché quant à un éventuel départ. Le PSG pourrait rafler la mise, mais Luis Campos doit-il tenter de faire venir Ronaldo ? C’est notre sondage du jour !

Et si c’était enfin le moment de QSI pour Cristiano Ronaldo ? Depuis l’arrivée des propriétaires qataris au PSG à l’été 2011, la volonté des hauts dirigeants parisiens était de recruter Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Le rêve a été réalisé l’été dernier avec l’arrivée libre de tout contrat de Messi. Et alors que celui qui est surnommé CR7 prenait le chemin de Manchester United, son départ d’Old Trafford serait une véritable option pour ce mercato estival qui fermera ses portes le 1er septembre prochain. Et au sein du clan Ronaldo, on travaillerait d’arrache-pied afin de lui dénicher un nouveau point de chute. SPORT a dernièrement révélé que Jorge Mendes aurait proposé ses services à la Juventus, club qu’il a quitté pour rejoindre Manchester United l’été dernier. Ayant chamboulé leur philosophie salariale après le transfert de Ronaldo chez les Red Devils , il est fort à parier que la Juventus ne fera pas le forcing pour rapatrier le quintuple Ballon d’or. Qu’en est-il du Bayern Munich ?

Mercato : Thomas Tuchel s'invite à la fête pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/sDgVclR5dy pic.twitter.com/zWQL3hq6Cs — le10sport (@le10sport) June 25, 2022

Chelsea en embuscade, le Bayern et la Juventus OUT pour Ronaldo