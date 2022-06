Mercato : La réponse tombe pour un transfert de Cristiano Ronaldo

Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo fait la UNE des médias anglais ce dimanche. Lié à Manchester United, la star portugaise envisagerait de quitter son équipe cet été afin notamment de rejoindre une formation qualifiée pour la prochaine Ligue des champions. Son nom a été associé plusieurs clubs comme au Sporting Portugal, le Bayern Munich, l'AS Roma ou encore Chelsea.

Le mercato estival a débuté, accompagné de son lot de rumeurs. Ces dernières heures, c'est Cristiano Ronaldo qui occupe l'actualité sportive en raison de son avenir incertain à Manchester United. Arrivé l'été dernier, l'attaquant de 37 ans n'est pas certain de poursuivre son aventure en Premier League comme l'a confirmé Julien Laurens. « Il est vrai que la situation est incertaine à Manchester. Car ça l'embête de ne pas jouer la Ligue des champions. Le camp Mendes a été habile avec les journalistes, laissant fuiter que Ronaldo était inquiet du recrutement. Ce sont des signaux, qui ne trompent pas » a confié le journaliste au micro de RMC .

Cristiano Ronaldo situation. #MUFC▫️ Man Utd insist he’s not for sale, as they want him for next season.▫️ Mendes discussing with clubs to explore options, Bayern said no.▫️ Cristiano likes ten Hag but wants to see ‘ambition’ on the market.📲 More: https://t.co/l3xIiHLO5G pic.twitter.com/6a5Xh1rQo9