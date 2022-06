Foot - Mercato

Mercato : Tuchel, transfert... La vérité éclate dans le feuilleton Cristiano Ronaldo

Publié le 26 juin 2022 à 11h10 par Dan Marciano

Le feuilleton Cristiano Ronaldo repart de plus belle. Son agent, Jorge Mendes, n'hésiterait pas à mettre la pression sur Manchester United, contactant d'autres équipes de Premier League comme Chelsea. La formation entraînée par Thomas Tuchel aurait discuté avec le représentant de son avenir. Une information, toutefois, démentie, par certains autres journalistes.

Les mercatos se suivent et pourraient se ressembler pour Cristiano Ronaldo. Durant l'été 2021, l'international portugais avait déjà pris la décision de quitter la Juventus pour retourner à Manchester United. Mais un an plus tard, l'international portugais aurait, de nouveau, des envies d'ailleurs. Agé de 37 ans, la star aimerait disputer la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui laisse entendre un départ cet été. Selon The Athletic, son agent, Jorge Mendes aurait récemment rencontré Todd Boehly, nouveau propriétaire de Chelsea, pour évoquer un éventuel transfert. S'il a confirmé le mal-être de Ronaldo, Julien Laurens s'est montré plus prudent au moment de commenter la possible arrivée du joueur au sein des Blues.

Mercato : Une décision radicale se confirme pour Cristiano Ronaldo https://t.co/rN0H5rl38A pic.twitter.com/ru3gRNlEtU — le10sport (@le10sport) June 26, 2022

« Chelsea ? Je n'y crois pas une seule seconde, en revanche... »