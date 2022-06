Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une grande réponse pour cette star de Tuchel

Publié le 26 juin 2022 à 9h30 par Dan Marciano

Débarrassé de la menace DNCG, l'OM pourrait accélérer son mercato estival. Désireux de bâtir une équipe compétitive en vue de la prochaine Ligue des champions, Pablo Longoria enchaîne les pistes. La dernière en date mène à Hakim Ziyech, sous contrat avec Chelsea. Un dossier ambitieux et compliqué, en raison notamment de la forte concurrence.

L'OM peut dormir tranquille. Jeudi soir, la DNCG a validé les comptes marseillais et donné son feu vert à Pablo Longoria, qui va pouvoir se concentrer sur le recrutement estival. Un mercato qui promet d'être agité. « C’est très important d’avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C’est l’un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en Ligue des champions à avoir de la régularité et à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne » avait confié le président de l'OM au micro de RMC. Les supporters phocéens s'impatientent, voyant les pistes s'accumuler sans se concrétiser. A pareille date, l'année dernière, Longoria avait déjà obtenu l'accord de Gerson, mais aussi de Mattéo Guendouzi.

Le clan Ziyech pose ses conditions