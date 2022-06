Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos va accélérer, trois transferts bientôt bouclés ?

Publié le 26 juin 2022 à 8h30 par Arthur Montagne mis à jour le 26 juin 2022 à 8h31

En attente de l'officialisation de la nomination de Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Campos s'active en coulisses afin de renforcer l'effectif parisien. Aucune recrue n'a été annoncée jusque-là, mais tout devrait rapidement se décanter puisque dès la semaine prochaine, le nouveau conseiller football du PSG a prévu de passer à l'action dans plusieurs dossiers chauds.

Quel sera le visage du nouveau PSG ? La question mérite d'être posée puisque Nasser Al-Khelaïfi a récemment annoncé vouloir mettre fin à la politique mise en place par QSI depuis quelques années qui consiste à recruter des stars, parfois sur le déclin. Dans cette optique, plusieurs mouvements sont attendus et ce sont Luis Campos et Antero Henrique qui auront la lourde tâche de remodeler l'effectif parisien. Le premier a été nommé conseiller football du PSG tandis que le second, qui n'a pas officiellement été intronisé au sein de l'organigramme parisien, sera en charge des ventes. Pour le moment, aucune transaction n'a été bouclée par ce duo. Il faut dire que les négociations pour le licenciement de Mauricio Pochettino sont pour l'instant bloquées ce qui contraint son successeur annoncé, Christophe Galtier, à patienter avant l'officialisation de son intronisation. Par conséquent, cela entraîne également une paralysie sur le marché des transferts. Mais tout devrait prochainement s'accélérer.

🔥EXCLU @le10sport 🔥 Le PSG vient de proposer 10 M€ au LOSC pour Renato Sanches !Les discussions se poursuivent entre les deux clubs, le LOSC espère un montant supérieur. Mais les positions se rapprochent. Et surtout, Renato Sanches veut venir à Parishttps://t.co/h9tplWoeBr — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 24, 2022

Semaine décisive pour le PSG