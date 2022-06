Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria Interpelle clairement Sampaoli pour le mercato

Publié le 26 juin 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Alors que Jorge Sampaoli attendrait rapidement des renforts sur le marché des transferts, notamment pour compenser le départ de Boubacar Kamara, et dans le but d'avoir un effectif lui permettant d'être performant en Ligue des champions. Très impatient, l'entraîneur de l'OM a toutefois reçu un message clair de son président. Pablo Longoria a effectivement annoncé ses ambitions.

La saison prochaine, l'OM va retrouver la Ligue des champions grâce à une qualification arrachée lors de la dernière journée de Ligue 1. Par conséquent, Jorge Sampaoli serait très ambitieux et réclamerait plusieurs renforts à sa direction. Il faut dire que le technicien argentin ne souhaite pas faire de la figuration sur la scène européenne et pour cela, il souhaite donc voir débarquer des renforts, notamment pour remplacer Boubacar Kamara qui s'est engagé libre avec Aston Villa. Cependant, et alors que le mercato d'été a ouvert ses portes depuis plusieurs semaines, Jorge Sampaoli commencerait à s'impatienter. Une situation qui jetterait même un froid sur son avenir à l'OM. Conscient de la situation, Pablo Longoria est sorti du silence. Après un second passage concluant devant la DNCG, le club phocéen va donc bel et bien se montrer actif.

Longoria annonce la couleur