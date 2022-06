Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Sampaoli… Cette piste estivale fait l’unanimité à l’OM

Publié le 25 juin 2022 à 18h45 par Thibault Morlain

Suite au feu vert donné par la DNCG, l’OM peut enfin réellement débuter son marché des transferts. Et sur la Canebière, Jorge Sampaoli attend plusieurs recrues, lui qui aurait notamment lié son avenir à ce mercato. La pression est donc maintenant sur Pablo Longoria qui doit trouver les perles rares. Mais certains profils sont déjà validés à l’unanimité à l’OM.

Ce vendredi, l’OM a officialisé les arrivées de 3 nouveaux joueurs, qui viendront toutefois renforcer l’équipe réserve dans un premier temps. Il va donc falloir encore patienter un peu pour que Jorge Sampaoli accueille ses premières vraies recrues en vue de la saison prochaine. Mais ces renforts ne devraient désormais plus tarder. Avec le feu vert donné par la DNCG, l’OM peut passer aux choses sérieuses et boucler certains dossiers. Cela pourrait notamment valoir pour Riechedly Bazoer.

Bazoer est aimé à l’OM