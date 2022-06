Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Pablo Longoria annonce la couleur pour le mercato estival de Marseille

Publié le 25 juin 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Avec sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’OM entend se montrer actif dans ce mercato estival. Pablo Longoria s’active et a déjà ciblé plusieurs profils pour répondre aux exigences de Jorge Sampaoli, désireux d’avoir à sa disposition un effectif compétitif. Dans un entretien publié sur le site de l’OM, le président phocéen s’est livré sur cette période déterminante en vue du nouvel exercice.

Le mercato estival est lancé depuis plusieurs jours, et l’OM fait déjà parler. Pablo Longoria n’a pas traîné avant d’activer de nombreuses pistes pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, et le président phocéen va désormais pouvoir passer à la vitesse supérieure après avoir reçu le feu vert de la DNCG. L’Olympique de Marseille a officialisé vendredi les arrivées de trois jeunes recrues qui évolueront dans un premier temps en équipe réserve : le milieu turc Bartuğ Elmaz (19 ans), l'ailier droit camerounais François Régis Mughe (18 ans) et le gardien belge Jelle Van Neck (18 ans). Désormais, d’autres renforts sont attendus, au moins cinq, hors départs. « Un troisième gardien, deux défenseurs centraux, un milieu défensif et un avant-centre », selon une source du club qui s’est livrée auprès du Parisien . Dans un entretien accordé au site de l’OM, Pablo Longoria a évoqué les profils recherchés dans cette fenêtre des transferts.

« Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer »