Transferts - OM : Le duel avec Manchester City est confirmé sur le mercato

Publié le 25 juin 2022 à 7h00 par Thibault Morlain

Si l’OM espère encore faire revenir William Saliba, d’autres pistes sont étudiées pour renforcer la défense centrale de Jorge Sampaoli. Ainsi, depuis plusieurs semaines, il est question d’un intérêt pour le jeune joueur du Havre, Isaak Touré. Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier, puisque Manchester City pense également au Havrais. Un duel Longoria-Guardiola qui est aujourd’hui confirmé.

Aux dernières nouvelles, l’OM serait prêt à faire certaines folies pour récupérer William Saliba, qui est retourné à Arsenal après son prêt. Cela sera-t-il possible ? En parallèle, d’autres joueurs sont ciblés en défense centrale. C’est notamment le cas d’Isaak Touré, jeune crack du Havre. Mais attention à la concurrence. Manchester City est également très intéressé. Touré aurait d’ailleurs dernièrement visité les installations des Citizens. L’OM ou Manchester City ? Tel serait donc le dilemme pour Isaak Touré.

« Il y a un appétit pour ce joueur »