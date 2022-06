Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour Saliba, Longoria prépare une offre XXL

Publié le 23 juin 2022 à 21h15 par Dan Marciano

Prêté la saison dernière à l'OM, William Saliba et retourné à Arsenal. Mais Pablo Longoria n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier. Après avoir reçu le feu vert de la DNCG, le président marseillais envisagerait de s'attacher définitivement les services de l'international français. Mais l'équipe phocéenne va devoir casser sa tirelire.

L'OM peut souffler. Ce jeudi soir, la DNCG a décidé de lever l'encadrement de la masse salariale et de ne pas attribuer de sanctions au club marseillais. Pablo Longoria va pouvoir se pencher sur son recrutement estival. Le président espagnol aurait notamment l'intention de revenir à la charge dans le dossier Saliba. Prêté la saison dernière à l'OM, l'international français a laissé entendre qu'il souhaitait s'imposer à Arsenal. « J’appartiens à Arsenal, j’ai encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J’ai fait 0 match à Arsenal, j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club » avait déclaré Saliba dans un entretien à Téléfoot .

L'OM veut acheter Saliba