Transferts - OM : Sampaoli a désigné sa grande priorité du mercato

Publié le 24 juin 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une excellente saison dans les rangs de l’OM avec un passage en prêt très concluant et un statut de titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli, William Saliba pourrait être recruté définitivement par le club phocéen cet été. D’autant que l’entraîneur argentin en a fait sa priorité du mercato depuis un bon moment.

À quoi faut-il s’attendre pour le mercato estival de l’OM ? Jeudi soir, la DNCG a donné son feu vert à Pablo Longoria pour le recrutement, ce qui va donc délier les mains du président marseillais sur le marché des transferts. Cela tombe bien, il a des ambitions pour cet été comme il l’avait confié dès le mois de mai dernier sur RMC Sport : « Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Des joueurs sont partis, il faut les remplacer. On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs (…) On travaille dans le club. On discute avec Sampaoli. Ce qu’on peut promettre c’est beaucoup de travail pour augmenter la qualité de l’effectif », indiquait Longoria. Et le président de l’OM a déjà reçu une demande de la part de Jorge Sampaoli qu’il tente de satisfaire.

Sampaoli veut absolument garder Saliba

Jeudi soir, Foot Mercato a lâché une petite bombe en révélant que l’OM envisageait de transférer définitivement William Saliba, alors que le défenseur français prêté ces derniers mois par Arsenal a réalisé une grande saison au Vélodrome. Mais RMC Sport va encore plus loin ce vendredi et indique que Jorge Sampaoli, à l’occasion d’une réunion en mai dernier avec la direction de l’OM, avait clairement indiqué que Saliba devait être la grande priorité du mercato. Toutefois, la somme de 40M€ est déjà évoquée pour ce transfert, un montant qui semble clairement inatteignable pour l’OM sur le plan financier. Et il y a un autre souci…

