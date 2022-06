Foot - Mercato - OM

Mercato : Jorge Sampaoli va-t-il quitter l'OM ?

Publié le 24 juin 2022 à 8h00 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Jorge Sampaoli semblait bien parti pour prolonger son bail et entamer une deuxième saison complète à l'OM. Cependant, la presse espagnole a totalement relancé ce dossier en annonçant que le Pelado commençait à s'inquiéter du début du marché des transferts de Pablo Longoria. Mais Sampaoli va-t-il vraiment quitter l'OM ?

Arrivé sur le banc de l'OM il y a un an et demi, Jorge Sampaoli n'était jamais resté aussi longtemps en poste dans un club. Compte tenu de son caractère imprévisible, l'avenir du Pelado a toutefois fait parler en fin de saison. Il faut dire qu'en conférence de presse, Jorge Sampaoli laissait planer le doute sur son futur. « Je ne sais pas si je serai là ou pas la saison prochaine, je n'y pense pas pour l'instant. La vraie question est de savoir pourquoi on veut être en Ligue des Champions la saison prochaine ? Pour l'argent ou pour être compétitif ? Il faut être clair et sincère, c'est plus important que le projet, l'entraineur ou le président. Car de là, le projet se décidera en s'appuyant sur ses bases-là. Il faut que les ressources soient en accord avec les capacités qu'a le club. Si on veut seulement faire que passer en C1, ce n'es pas logique. Il faut savoir quel type d'équipe on peut avoir pour bien représenter dans cette compétition. Il faut créer une équipe pour cette compétition, c'est ce que font les grands clubs. Il faut être clair sur ce qu'on veut en Ligue des Champions », assurait-il. Un sacré coup de pression à sa direction.

Un gros doute pour l'avenir de Sampaoli ?