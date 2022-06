Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces joueurs qui peuvent convaincre Sampaoli de rester à l’OM

Publié le 24 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Ces dernières heures, cela s’est agité à propos de l’avenir de Jorge Sampaoli à l’OM. En effet, l’Argentin aurait jeté un énorme froid concernant la suite de son aventure sur la Canebière s’il n’a pas de garanties sportives en vue de la Ligue des Champions. Il va donc falloir rassurer Sampaoli avec des recrues cet été. Mais qui pourrait bien faire oublier ces envies d’ailleurs ?

En Espagne, AS a lâché une bombe concernant Jorge Sampaoli. En effet, l’avenir de l’Argentin pourrait s’écrire loin de l’OM, bien qu’il était question d’une prolongation ces dernières semaines. Mais de son côté, Sampaoli attendrait des garanties, notamment d’un point de vue sportif. Avec la Ligue des Champions qui arrive, l’entraîneur de l’OM réclame des recrues. Or, Frank McCourt ne voulant pas sortir le chéquier, cela compliquerait le recrutement. De quoi donc faire réfléchir Jorge Sampaoli…

Des retrouvailles avec Lenglet en défense centrale ?

Si l’OM veut convaincre Jorge Sampaoli de rester, il va falloir lui offrir du renfort cet été. Mais qui ? En défense centrale, les Phocéens vont notamment perdre William Saliba, prêté sans option d’achat par Arsenal. Alors que la priorité de Sampaoli et de Pablo Longoria était de conserver le Français, il va finalement reprendre avec les Gunners. Si rien n’est totalement perdu, il sera toutefois difficile de revoir Saliba à l’OM. Par conséquent, il faut assurer la succession de l’international français et cela pourrait se faire avec une vieille connaissance de Jorge Sampaoli. En effet, dernièrement, il était question d’un intérêt pour Clément Lenglet, indésirable au FC Barcelone. Ce dernier a été dirigé par El Peludo du côté du FC Séville.

Danilo plutôt que Veretout au milieu

Il faudra également pallier le départ de Boubacar Kamara. Une grosse perte pour Jorge Sampaoli, qui en avait fait son pilier au milieu de terrain. Qui sera donc recruté en tant que 6 ? Cela ne devrait finalement pas être Axel Witsel, promis à l’Atlético de Madrid. Il faut donc regarder ailleurs et plusieurs noms ont déjà circulé comme Francis Coquelin (Villarreal) ou encore Jordan Veretout (AS Rome). Toutefois, il était expliqué que Sampaoli avait une autre préférence pour cette recrue devant la défense avec Danilo. Fin connaisseur du championnat brésilien, l’ancien entraîneur de l’Atletico Mineiro est tombé sous le charme du joueur de Palmeiras. Pour autant, aux dernières nouvelles, l’arrivée de Danilo sera très complexe pour l’OM étant donné la concurrence et les conditions du club paulista, qui ne veut pas s’en séparer avant cet hiver et qui devrait se montrer gourmand d’un point de vue financier.

Kluivert pour oublier l’échec Cho

Il va également falloir du sang neuf dans le secteur offensif à l’OM où ça risque de bouger. Alors que Jorge Sampaoli ne compte pas forcément sur Arkadiusz Milik, le Polonais pourrait s’en aller, tout comme Bamba Dieng. Un attaquant est donc attendu et cela ne sera pas Mohamed-Ali Cho. Pablo Longoria était pourtant parvenu à trouver un accord avec Angers pour ce transfert, mais c’est finalement la Real Sociedad qui a raflé la mise. Cherchant alors ailleurs, l’OM regarderait maintenant à l’AS Rome, où Justin Kluivert, qui revient d’un prêt à l’OGC Nice, intéresserait. Et selon les dernières informations en provenance d’Italie, les discussions auraient débuté entre les deux clubs pour le Néerlandais. De quoi alors convaincre Jorge Sampaoli ?