Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Sampaoli provoqué par Frank McCourt ?

Publié le 23 juin 2022 à 8h45 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, Pablo Longoria avait fait savoir sa volonté de continuer avec Jorge Sampaoli à l’OM. Il était alors question d’une prolongation de contrat pour l’entraîneur argentin. Mais sur la Canebière, la situation est complexe et alors que Sampaoli n’a visiblement pas toutes les garanties réclamées, cela pourrait entraîner son départ de l’OM.

Avec la Ligue des Champions à jouer la saison prochaine, l’OM espère se renforcer en conséquence durant ce mercato estival. De plus, il faudra pallier de gros départs avec les pertes de William Saliba et Boubacar Kamara. Jorge Sampaoli attend ainsi des renforts et Pablo Longoria est au travail pour cela. Une mission toutefois complexe pour le président de l’OM étant donné que Frank McCourt ne veut pas ressortir le chéquier. Et cela pourrait bien avoir de terribles conséquences sur la Canebière.

Jorge Sampaoli no tiene garantizada su continuidad en el Olympique de Marseille. El técnico argentino quiere garantías deportivas y el propietario del club, McCourt, no se las da porque no inyecta dinero en el club. La información, en @diarioas. https://t.co/u8YzUw9e40 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 22, 2022

Sampaoli prêt à partir ?