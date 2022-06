Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato s’emballe à Paris, Tuchel le joker de Dembélé ?

Publié le 23 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé n’aurait plus sa place au PSG d’après différents médias et la porte du FC Barcelone se fermerait même petit à petit pour une prolongation de contrat. Seul le Chelsea de Thomas Tuchel tendrait à ce jour la main à l’ailier du Barça, qui va bénéficier du statut d’agent libre à compter du 1er juillet.

À l’occasion d’une entrevue accordée au Parisien et publiée mardi soir par le quotidien de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a mis les points sur les i. Par le biais d’un discours clair et ne laissant aucune place au doute pour ce qui est de la révolution sportive mise en place depuis la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, le président du Paris Saint-Germain a tenu à faire savoir qu’il avait la ferme intention de changer de philosophie et notamment sur le marché des transferts. « Pourquoi avoir choisi Luis Campos ? Luis Campos va se concentrer sur l’équipe première. Mais nous voulons découvrir de nouveaux talents, de nouveaux marchés. On doit explorer de nouvelles directions. On doit trouver des joueurs qui seront fiers d’être à Paris, pour le club, pour le football et seulement pour le football » . Lors de ladite interview, Nasser Al-Khelaïfi a également fait savoir qu’il n’y aurait plus de passes droits et que les joueurs indésirables seraient vendus dès à présent. Le changement de politique pourrait avoir d’énormes répercussions qui se feraient déjà ressentir sur le dossier Ousmane Dembélé.

PSG have not advanced their interest in Ousmane Dembele. Although he's very open to a move to the Parc de Princes it's not currently an option. Also told Barcelona remain unlikely, despite Xavi's reported 'request', to improve their extension offer. — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 21, 2022

Entre le PSG et Dembélé, c’est terminé

Foot Mercato révélait à la toute fin du mois de mai que Nasser Al-Khelaïfi pilotait l’opération Ousmane Dembélé bien que Luis Campos se soit opposé à la venue du futur agent libre s’il choisissait de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’au 30 juin au FC Barcelone. SPORT a cependant dévoilé mardi soir que la hiérarchie du PSG se serait rangée derrière le nouveau conseiller football du club de la capitale et passerait donc son tour pour la piste Ousmane Dembélé. Et ce n’est pas Ben Jacobs qui dira le contraire. D’après les informations du journaliste de CBS Sports , ledit intérêt du PSG ne devrait déboucher sur rien bien que Dembélé soit pour sa part ouvert à une éventuelle venue au Parc des princes en tant que joueur à part entière du Paris Saint-Germain. Il reste donc le FC Barcelone et Chelsea, et encore…

Barcelone ne devrait plus être une option pour Dembélé, Tuchel à la rescousse ?