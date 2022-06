Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a eu gain de cause pour Ousmane Dembélé

Publié le 21 juin 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos se serait toujours opposé à une arrivée libre de tout contrat d’Ousmane Dembélé depuis sa nomination au Paris Saint-Germain. L’ailier du FC Barcelone verrait le Chelsea de Thomas Tuchel également lui tourner le dos, le laissant seul face à son destin et face à l’offre de prolongation du Barça.

Comme Foot Mercato le révélait à la toute fin du mois de mai, Nasser Al-Khelaïfi semblait aller à l’encontre de la volonté de son conseiller football Luis Campos. En effet, d’après le média, le président du PSG pilotait l’opération Ousmane Dembélé pour une arrivée en tant qu’agent libre alors qu’en parallèle, Campos ne voulait rien savoir de lui d’après Le Parisien. Après plusieurs semaines de spéculations et de manque d’avancées au niveau d’une éventuelle prolongation de contrat du FC Barcelone, le feuilleton Dembélé serait dans une impasse et ses deux portes de sortie concrètes ne lui seraient plus accessibles.

#FCB 🔵🔴❌ Dembélé, a una semana de irse al paro👀 Ousmane Dembélé continúa sin renovar ni firmar con ningún otro equipo cuando su contrato acaba el 30 de junio✍️ @Jordigilhttps://t.co/HWqdEGfHge — Diario SPORT (@sport) June 21, 2022

Le PSG s’est rangé derrière Campos, Chelsea s’est retiré du dossier : Dembélé est dos au mur