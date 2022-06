Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Newcastle… Ça s’emballe pour l’avenir de Neymar

Publié le 22 juin 2022 à 16h10 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une saison en demi-teinte, Neymar pourrait quitter le PSG cet été. Son nom serait revenu à plusieurs reprises lors des négociations avec le FC Barcelone pour Ousmane Dembélé. Financièrement, Newcastle serait le seul club capable de l’accueillir, mais le Brésilien veut jouer la Ligue des Champions.

Ce n’est plus une surprise, le PSG ne retiendra pas Neymar. Luis Campos serait partant pour laisser partir le Brésilien, tout comme Doha qui a approuvé cette décision. Pour le moment, son prix serait fixé mais pas encore connu. Reste à lui trouver un club, ce qui s’annonce difficile… Vu le salaire et la durée de son contrat avec le PSG, les prétendants ne devraient pas se bousculer pour Neymar.

Mercato - PSG : Le départ de Neymar validé en interne par Kylian Mbappé ? https://t.co/1HjN4WCpHZ pic.twitter.com/qT9VFjKhm7 — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

Le FC Barcelone trop juste, Newcastle seul club capable de l’accueillir