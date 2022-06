Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mendes, Zahavi… Campos s’entoure des meilleurs

Publié le 22 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Pini Zahavi et Jorge Mendes, deux poids lourds du mercato au vu de leurs écuries de joueurs, les agents pourraient bien faire le bonheur de Luis Campos qui travaille de manière étroite avec les deux hommes dans l’optique de réaliser un mercato XXL. De Renato Sanches à Vitinha en passant par Robert Lewandowski et la vente de Mauro Icardi, tout passerait pas Pini Zahavi et Jorge Mendes.

Depuis le 10 juin dernier, Luis Campos est officiellement devenu le conseiller football du PSG en ayant un lien direct avec le président Nasser Al-Khelaïfi au niveau des grandes décisions à prendre et du mercato. Cette annonce a été relativement tardive puisque dès la toute fin du championnat le 21 mai dernier, le nom de Campos prenait de l’ampleur pour la succession de Leonardo qui aurait été démis de ses fonctions de directeur sportif dans la soirée de la célébration du dixième titre de champion de France du Paris Saint-Germain. Dans le communiqué du PSG concernant la nomination de Luis Campos, le dirigeant portugais faisait notamment passer le message suivant : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision à laquelle je crois fermement et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club ». Et Luis Campos n’a clairement pas perdu de temps. Rapidement, les pistes menant à Milan Skriniar, à Gianluca Scamacca, à Vitinha ou encore à Renato Sanches ont été activées par le conseiller football du PSG, sans oublier l’énorme coup Robert Lewandowski que le Portugais aimerait boucler selon L’Équipe et Foot Mercato . Une piste qui ne date pas d’hier pour le PSG puisque le10sport.com vous révélait en août 2021, au moment où un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid était une possibilité grandissante, que le buteur du Bayern Munich était la priorité de QSI pour immédiatement remplacer Mbappé l’été dernier. Et pour mener à bien ces opérations, Luis Campos a fait le choix de s’entourer de la crème de la crème quand il s’agit des transferts.

Mercato - PSG : Après Neymar, Zahavi veut offrir une nouvelle star à Al-Khelaïfi https://t.co/0rHDgUzyKL pic.twitter.com/fpFoW5mAs5 — le10sport (@le10sport) June 20, 2022

L’axe de travail Jorge Mendes - Luis Campos est déjà à l’oeuvre !

En juillet 2020, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Jorge Mendes et Leonardo s’étaient particulièrement rapproché au début du mercato estival et avaient échangé à plusieurs reprises en marge du marché des transferts de l’été en question. Ayant une relation étroite avec son compatriote portugais, Luis Campos a la ferme intention de profiter de ses entrées vis-à-vis du réputé agent de joueurs Jorge Mendes pour redessiner les contours de l’effectif du PSG. Lorsqu’il officiait à l’AS Monaco en tant que conseiller sportif, Campos avait pu attirer des joueurs de l’écurie Gestifute de Jorge Mendes tels que Bernardo Silva, James Rodriguez, Fabinho ou encore Falcao. Pour le PSG, Luis Campos garderait le même axe de travail. Pour commencer, Campos pourrait réussir à conserver un titi parisien très convoité sur le marché des transferts en la personne de Warren Zaire-Emery grâce à Jorge Mendes. Représentant de Zaire-Emery, Mendes serait à deux doigts de se mettre d’accord avec le joueur et le PSG pour la signature de son premier contrat professionnel. Mais là commencerait seulement la grande influence de Jorge Mendes sur le mercato estival du PSG. Gérant les intérêts de Vitinha, le milieu de terrain du FC Porto qui approche à grands pas du PSG comme le10sport.com vous l’a révélé ces derniers jours, Mendes joue un rôle primordial dans ce transfert à 40M€, au même titre que le dossier Renato Sanches sur lequel Luis Campos travaille d’arrache-pied. Le joueur du LOSC fait aussi partie de l’écurie Mendes à Gestifute. Jorge Mendes aurait la lourde tâche de trouver une porte de sortie à l’indésirable Mauro Icardi tout en bouclant la venue de l’attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca, un dossier indépendant de l’opération Robert Lewandowski.

Pini Zahavi pour rajouter la cerise sur le gâteau : Robert Lewandowski