Transferts - OM : Le mercato s'accélère, Longoria et Ribalta enchaînent les rencontres

Publié le 22 juin 2022 à 23h00 par Dan Marciano

Président et directeur du football de l'OM, Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont rendus en Italie pour discuter avec les dirigeants du Torino du transfert de Luis Henrique, mais pas que. Les responsables marseillais pourraient profiter de ce voyage pour discuter avec l'AS Roma de plusieurs dossiers, notamment d'une possible arrivée en France de Jordan Veretout.

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On peur apercevoir Pablo Longoria et Javier Ribalta se rendre dans un établissement à Milan. Ce mercredi, les deux Espagnols avaient rendez-vous avec les dirigeants du Torino pour discuter d'un transfert de Luis Henrique, en manque de temps de jeu à l'OM. Mais selon certains journalistes italiens, les deux responsables marseillais pourraient profiter de ce court voyage à Milan pour s'entretenir avec leurs homologues de l'AS Roma.

La missione di #Pinto a #Milano potrebbe prevedere anche un confronto con l’#OM per valutare la possibilità di concretizzare alcune uscite da parte della #Roma. Indiziati #Diawara #Veretout #Kluivert — Gianluigi Longari (@Glongari) June 22, 2022

Longoria et Ribalta enchaînent les rencontres en Italie