Transferts : Neymar, Cristiano Ronaldo… Un mercato totalement fou de la Juventus ?

Publié le 22 juin 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier, certains clubs ont déjà bouclé quelques opérations sur le marché, en attestent les transferts d’Erling Braut Haaland, d’Aurélien Tchouaméni ou encore de Sadio Mané. Pour ce qui est de la Juventus, un mercato de folie s’annonce d’après SPORT. Le média catalan évoque des dossiers Neymar, Paul Pogba, Angel Di Maria et même Cristiano Ronaldo !

Mardi 21 juin, alors que la fête de la musique battait son plein, Nasser Al-Khelaïfi a pour sa part lancé les festivités par le biais d’interviews accordées à Marca et au Parisien . Au menu, la vérité sur l’offre plus importante du Real Madrid que celle du PSG pour Kylian Mbappé, le tacle au président de la Liga Javier Tebas pour sa plainte déposée contre le Paris Saint-Germain après la prolongation de Mbappé, l’annonce de la fin du « bling-bling » au PSG et des départs des joueurs jugés comme étant indésirables et bien entendu, l’aveu XXL du président parisien : aucune discussion avec Zinedine Zidane pour prendre la succession de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur. Mais qu’en est-il du départ de Neymar ? Le journaliste du Parisien a interrogé le président Al-Khelaïfi ce qu’il adviendra du Brésilien qui est pleinement concerné par la notion de bling-bling évoquée. La réponse du président parisien n’a pas été limpide et sonne comme un coup de pression envers Neymar. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : « On veut gagner ça et ça et ça. » On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour » . De quoi faire repartir de plus belle les rumeurs sur l’avenir de Neymar ?

Mercato - PSG : Le départ de Neymar validé en interne par Kylian Mbappé ? https://t.co/1HjN4WCpHZ pic.twitter.com/qT9VFjKhm7 — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

La Juve songerait à tenter le gros coup Neymar !

Alors que des bruits de couloir envoient le numéro 10 du PSG à la Juventus, le journaliste de TMW , à savoir Tancredi Palmeri a appelé au calme en expliquant que le cas Neymar n’était tout simplement pas à l’étude du côté de Turin. Néanmoins, la Juve aurait été tenue informée de la situation du Brésilien. Il n’en fallait pas plus pour que SPORT ajoute son grain de sel sur le feuilleton Neymar en contredisant Tandredi Palmeri : la Juventus serait bel et bien en pleine réflexion quant au recrutement du Brésilien. D’ailleurs, la Vieille Dame estimerait enfin avoir ses chances de mettre la main sur le numéro 10 du PSG contrairement aux années précédentes. L’unique problème résiderait dans le salaire de Neymar totalement hors de portée de la Juventus et de sa nouvelle politique salariale suite au départ de Cristiano Ronaldo à l’été 2021.

Ainsi que Di Maria, Paul Pogba ET Cristiano Ronaldo ?