Mercato - PSG : Luis Campos snobé par un compatriote de Lionel Messi ?

Publié le 22 juin 2022 à 23h10 par Thomas Bourseau

Ces derniers jours, le nom d’Enzo Fernandez a été lié au PSG dans le cadre du mercato estival de Luis Campos, désireux de redessiner les contours du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Cependant, le joueur de River Plate devrait échapper au conseiller football du PSG et partir du côté du Benfica Lisbonne.

En marge du mercato estival qui a déjà ouvert ses portes le 10 juin dernier, le PSG version Luis Campos devrait se montrer particulièrement actif. Le nouveau conseiller sportif du club de la capitale a déjà bouclé le transfert de Vitinha comme le10sport.com vous l’a dévoilé le 18 juin dernier. Et toujours selon les informations exclusives du 10sport.com, divulguées le 21 juin, le dirigeant portugais en pince pour Andrey, milieu de terrain de 18 ans évoluant à Vasco de Gama alors que Renato Sanches patiente toujours en parallèle. De quoi laisser un gros doute planer sur le réel intérêt du PSG, révélé par Crack Deportivo pour Enzo Fernandez ?

❗️Exclusivo. @SLBenfica e @RiverPlate têm acordo por Enzo Fernandez. Negócio de 18 milhões de euros por 75% do passe. Jogador só virá para o #Benfica depois da @Libertadores . Contrato de 5 anos. Falta apenas Enzo Fernandez aceitar as condições do contrato com o Benfica . 🦅⏳ pic.twitter.com/1pWs458I0U — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) June 22, 2022

Enzo Fernandez en route pour Benfica pour un transfert à 18M€ ?