Mercato - PSG : Le Barça prêt à plomber un dossier chaud de Campos

Foot - Mercato - PSG

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG est en bonne position pour recruter Renato Sanches et Vitinha. Mas un troisième joueur est attendu par Luis Campos. Comme annoncé par le 10Sport.com, Luis Campos apprécie le profil d'Andrey, jeune brésilien sous contrat avec Vasco de Gama, également courtisé par le FC Barcelone.

Le milieu de terrain est l'un des chantiers prioritaires du nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos. Les premiers transferts devraient être officialisées après l'arrivée de Christophe Galtier à Paris. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le club de la capitale figure en excellente position dans les dossiers Renato Sanches et Vitinha. Mais un troisième renfort est attendu par le Portugais. Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG suit la situation d'Andrey, jeune joueur de 18 ans, sous contrat avec Vasco de Gama.

🇧🇷 Andrey Santos .vs. Londrina:☑️ 90' min.☑️ 12/17 duels won.☑️ 9 ball recoveries.☑️ 5 fouls won.☑️ 3 key passes.☑️ 3/4 successful dribbles.Brilliant performance. Vasco da Gama has got a pure gem. 💎 pic.twitter.com/oP3B9KvAUU