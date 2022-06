Foot - Mercato

Mercato : Un grand mensonge du Real Madrid pour le feuilleton Mbappé ?

Publié le 24 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Le Real Madrid a essuyé un énorme échec lorsque Kylian Mbappé s’est avancé sur la pelouse du Parc des princes en mai dernier pour annoncer la prolongation de son contrat au PSG. Par la suite, il a été question dans la presse espagnole d’un refus du club merengue de trouver une alternative à Mbappé. Mais la donne aurait changé.

Le samedi 21 mai dernier a été un jour douloureux pour la presse espagnole. Et non, ce ne sont pas les adieux d’Angel Di Maria au Parc des princes qui ont ému les médias ibériques. Cependant, un fort ressentiment envers Kylian Mbappé a été éprouvé par les journalistes Tomas Roncero ou José Felix Diaz qui ont ouvertement fait savoir à l’attaquant du PSG, où il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 à ce moment-là, qu’il n’avait pas de parole. Cette décision n’était pas attendue par le Real Madrid qui avait fait en sorte de considérablement dégraisser son effectif en amont et de faire de la place dans sa masse salariale afin d’accueillir Mbappé de la meilleure manière qui soit dans le nouveau Santiago Bernabeu. Cependant, l’histoire a voulu que cela se passe différemment, si bien que le Real Madrid aurait dans la foulée de l’annonce de Kylian Mbappé de sa prolongation de contrat devant le public parisien du Parc des princes, pris une énorme décision. Présentateur de l’émission El Chiringuito , Josep Pedrerol affirmait que le Real Madrid n’avait prévu aucun plan B après l’échec de l’opération Kylian Mbappé pour cet été.

Pas de remplaçant au Real Madrid pour Mbappé ? La vérité serait tout autre