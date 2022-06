Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une confirmation tombe pour un joli coup de Longoria en Angleterre

Publié le 23 juin 2022 à 22h00 par Arthur Montagne

En quête d'un renfort au poste de latéral gauche, l'Olympique de Marseille tente bien d'obtenir le prêt de Nuno Tavares en provenance d'Arsenal. Les discussions avancent entre les deux clubs, même si pour le moment, aucun accord n'a été trouvé, notamment concernant la formule à adopter pour boucler cette opération.

Cet été, l'OM cherchera à se renforcer afin de faire bonne figure en Ligue des champions après avoir arraché sa qualification à la dernière journée de Ligue 1. Dans cette optique, Jorge Sampaoli attend de nombreux renforts, notamment pour évoluer dans le couloir gauche et occuper le rôle de piston. En effet, le technicien argentin ne compte pas sur Jordan Amavi qui va revenir à l'OM après six mois en prêt à l'OGC Nice, ni sur Sead Kolasinac arrivé lors du mercato d'hiver.

Mercato - OM : Longoria lâche l'affaire pour ce gros transfert au Barça https://t.co/mxO6WIJBv9 pic.twitter.com/6jMAgUb7tl — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

Nuno Tavares vers un prêt à l'OM ?