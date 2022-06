Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria veut faire son marché en Serie A

Publié le 23 juin 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Accompagné de son directeur sportif Javier Ribalta, le président de l’Olympique a multiplié les rencontres ces derniers jours, puisqu’il a été aperçu en compagnie de représentants de plusieurs clubs de Serie A. C’est le cas avec le Torino qui pourrait débloquer quelques ventes, mais également avec l’AS Roma, avec d’excellentes relations qui lient Pablo Longoria et Tiago Pinto.

On ne change pas la recette. Depuis son arrivée au club, Pablo Longoria s’est souvent tourné vers la Serie A pour renforcer l’Olympique de Marseille. Cela a été le cas avec Pol Lirola et Arkadiusz Milik, mais plus récemment encore avec Pau Lopez ou encore Cengiz Ünder, qui sont devenus cette saison des éléments forts du dispositif de Jorge Sampaoli. La filière italienne semble partie pour une nouvelle fois être au centre du mercato estival de l’OM, puisque Longoria a été aperçu en compagnie de plusieurs dirigeants de clubs de Serie A ces derniers jours et ces dernières heures. Et cette fois cela ne concerne pas seulement les arrivées, puisqu’il pourrait également placer quelques indésirables de l’autre côté des Alpes...

Mercato - OM : Cette étonnante révélation sur Frank McCourt https://t.co/J8R3PyySoY pic.twitter.com/AvHwnnA1Mz — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

Le Torino pourrait débloquer deux départs

C’est le cas de Luis Henrique, dont le départ semble désormais être une question de jours. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport tout serait bouclé pour le prêt du Brésilien, dont l’option d’achat devrait s’élever à 6M€. Il n’est d’ailleurs pas le seul joueur de l’OM qui pourrait jouer dans le club turinois la saison prochaine, puisque La Stampa assure qu’un autre nom aurait été fait lors des discussions avec Pablo Longoria. Il s’agirait de celui de Duje Caleta-Car, dont le contrat avec l’OM se termine dans un an et qui semble être l’un des principaux candidats au départ.

Des nouveaux deals en préparation avec l'AS Roma