Mercato - OM : Longoria panique pour Sampaoli, il fonce au Brésil

Publié le 23 juin 2022 à 16h15 par Arthur Montagne

Alors que la presse espagnole a lâché une bombe au sujet de l'avenir de Jorge Sampaoli, qui pourrait quitter l'OM dans les prochains jours, notamment à cause des ambitions sur le marché des transferts, Pablo Longoria aurait filé au Brésil afin de rencontrer le technicien argentin et le rassurer sur le projet du club phocéen.

Très ambitieux, Jorge Sampaoli a plusieurs fois laissé planer le doute sur son avenir à l'OM en mettant notamment la pression sur Pablo Longoria et Frank McCourt en vue de la nécessité de se renforcer sur le marché des transferts. Un besoin encore renforcé par la qualification du club phocéen pour la prochaine Ligue des champions. Mais alors que Jorge Sampaoli aurait été rassuré en fin de saison, les récentes informations concernant la volonté de Frank McCourt de freiner les investissements, pousseraient le Pelado à s'interroger sur son futur à l'OM comme l'a révélé AS .

Longoria va rencontrer Sampaoli

Il faut dire que l'OM a laissé filer Boubacar Kamara vers Aston Villa et peine à dénicher son remplaçant. Conscient de la situation et de la menace d'un départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria se serait ainsi récemment rendu au Brésil selon les informations de François David. Le journaliste ajoute que le président de l'OM en a ainsi profité pour s'entretenir avec Jorge Sampaoli dont la prolongation de contrat reste toutefois en stand by. La tension monte à Marseille.