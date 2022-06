Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare le transfert d'un joueur d'Arsenal

Publié le 23 juin 2022 à 15h10 par Jules Kutos-Bertin

Pas convaincu par Jordan Amavi et Sead Kolasinac, l’OM cherche un latéral gauche sur le marché des transferts. Nuno Tavares, le joueur d’Arsenal, a tapé dans l’œil de Pablo Longoria qui aurait fait une offre de prêt avec option d’achat. Le président olympien attend la réponse des Gunners pour l’international portugais, aussi suivi par l’Atalanta Bergame.

Si l’OM attend toujours le verdict de la DNCG pour lancer officiellement son mercato estival, Pablo Longoria continue de cibler plusieurs profils. L’un des chantiers de l’OM sera de renforcer la défense et notamment les côtés. Même si Jordan Amavi va faire son retour, Jorge Sampaoli ne compterait pas plus sur lui. Pareil pour Sead Kolasinac qui n’a pas convaincu après six mois passés à l’OM. Alors Pablo Longoria pourrait retenter sa chance avec un joueur d’Arsenal…

Le directeur de l'Atalanta Lee Congerton sur l'accord de Nuno Tavares avec Arsenal : "Je suis Tavares depuis qu'il jouait pour l'équipe de jeunes de Benfica, c'est un joueur fort". 🔵🇵🇹 #AFC pic.twitter.com/kANqpaFCEH — WYNETOU SILENCE D’OR ⚡️❤️ (@WbSilence) June 22, 2022

Une offre de prêt avec option d’achat pour Nuno Tavares