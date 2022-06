Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après la bombe lâchée en Espagne, l’OM rassure Jorge Sampaoli

Publié le 23 juin 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

Depuis février 2021, Jorge Sampaoli est l’entraîneur de l’OM. Sur le banc phocéen, l’Argentin a réalisé un énorme travail, réussissant à ramener les Marseillais en Ligue des Champions. Toutefois, il n’est pas encore certain que Sampaoli soit à la tête de l’OM la saison prochaine. Tel est en tout cas ce qui a été lâché en Espagne. Une bombe qui n’a pas manqué de faire réagir le club phocéen.

Ces dernières semaines, il était question d’une prolongation pour Jorge Sampaoli à l’OM. « L’intention du club est de donner de la continuité. On doit chercher la stabilité. (…) Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet », assurait notamment Pablo Longoria. Il n’empêche que ce mercredi soir, AS a lâché une bombe sur l’avenir de l’Argentin. En effet, le média ibérique a annoncé que Sampaoli réfléchissait à quitter le club phocéen durant cette intersaison. La raison ? Avec la Ligue des Champions la saison prochaine, l’ancien entraîneur du FC Séville réclame des garanties sportives, d’autant plus après les départs de William Saliba et Boubacar Kamara. Mais les dernières nouvelles ne seraient pas forcément bonnes puisque Witsel ne devrait pas venir à l’OM, tandis que Frank McCourt ne voudrait pas investir sur le marché des transferts. De quoi alors plomber les plans de Jorge Sampaoli pour cet été et ainsi le faire s’interroger quant à son avenir à Marseille.

La réponse de l’OM