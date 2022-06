 Mercato - OM : Longoria a une occasion en or sur le marché

Foot - Mercato - OM

Vivement intéressé par le profil de Jonathan Clauss qui dispose désormais du statut d’international, Pablo Longoria aurait un joli coup à jouer pour le latéral français du RC Lens. En effet, l’OM ne serait pour le moment pas distancé par sa concurrence dans la course à la signature de Clauss depuis l’ouverture des portes du mercato.

Jonathan Clauss pourrait être l’une des grosses recrues du mercato estival de Pablo Longoria. Alors que le marché des transferts a ouvert ses portes le 10 juin dernier, les noms d’Alexis Sanchez ou encore de Dries Mertens sont liés à l’OM. Fraîchement devenu international grâce à l’appel de Didier Deschamps cette saison en Équipe de France, Jonathan Clauss a su fructifier ses belles performances avec le RC Lens qui pourraient même déboucher sur un transfert. À l’OM ? Les décideurs olympiens seraient bel et bien sur les rangs même si La Voix du Nord a affirmé ces derniers jours qu’aucun lien ni contact n’aurait été noué entre l’OM, le clan Clauss et le comité de direction du RC Lens.

0 offer from Chelsea or another club for Clauss