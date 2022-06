Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate pour le transfert de Jonathan Clauss

Publié le 19 juin 2022 à 22h30 par Amadou Diawara mis à jour le 19 juin 2022 à 22h49

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le RC Lens, Jonathan Clauss aurait alerté l'OM. En effet, Pablo Longoria aurait coché le nom de l'international français en vue d'un transfert lors de ce mercato estival. Toutefois, le président de l'OM n'aurait pas lancé les contacts pour mener à bien ce dossier.

Depuis le début de la saison, Jonathan Clauss enchaine les grosses performances avec le RC Lens. Ce qui n'a pas échappé à Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur des Bleus a décidé d'offrir ses premières sélections à l'arrière droit de 29 ans. Et alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2023 avec le RC Lens, Jonathan Clauss pourrait être vendu par son club dès cet été. Pour éviter un départ libre et gratuit dans un an, les Sang-et-Or pourraient se résoudre à boucler le transfert de leur latéral, surtout qu'une prolongation ne serait pas du tout à l'ordre du jour. Alerté par la situation de Jonathan Clauss, l'OM aurait inscrit son nom sur ses tablettes. En effet, Pablo Longoria verrait d'un bon oeil l'idée de recruter Jonathan Clauss lors de ce mercato estival. Toutefois, le président de l'OM n'aurait pas bougé ses pions sur ce dossier et serait soumis à une lourde concurrence.

Mercato - OM : Longoria est dans une impasse pour une piste à 0€ https://t.co/VgxyLxZpYE pic.twitter.com/OIWgIkEV8D — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

L'OM n'a pas lancé les contacts pour Jonathan Clauss