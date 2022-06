Foot - OM

OM : Lopez, Sampaoli… Comment tout a basculé pour Steve Mandanda

Publié le 23 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Cette saison, Steve Mandanda s’est retrouvé éclipsé par Pau Lopez dans les buts de l’OM. Pourtant, l’international français était indéboulonnable chez les Phocéens. Le voilà donc maintenant comme numéro 2. Un choix fort de la part de Jorge Sampaoli. Mandanda a ainsi eu à s’adapter à un nouveau rôle à l’OM. Retour sur ce grand changement pour la légende marseillaise.

En seulement quelques mois, la situation de Steve Mandanda a radicalement changé à l’OM. Sur la Canebière, l’international français est une véritable et bien qu’il a pu être critiqué par moments, il a toujours été indiscutable dans les buts phocéens. Cela n’est aujourd’hui plus le cas puisque Mandanda est la doublure de Pau Lopez à l’OM.

Mandanda savait à quoi s’attendre…

A l’OM, Steve Mandanda savait pourtant très bien à quoi s’attendre. L’été dernier, Pau Lopez est donc arrivé sur la Canebière et le Français avait été mis au courant de cela et il avait même validé cet été. « Notre intention est de chercher un autre gardien sur le marché », avait alors lâché Pablo Longoria. De son côté, Mandanda avait lui expliqué : « Il n'y a rien à revendiquer, forcément il y a une recherche des dirigeants pour compléter la liste des gardiens. Moi je suis là, la concurrence je l'ai tout le temps. Je n'ai aucun problème là-dessus, je suis très serein avec ça. (…) On doit faire signer un gardien. Mais je serai là. Faudra aussi qu’il joue et qu’il soit bon. (…) A partir du moment où Pelé n'était plus sous contrat, il fallait prendre un gardien. J'ai eu une conversation avec Pablo Longoria bien avant tout ça, je savais que quelqu'un allait arriver. C'est aussi le football, les postes doivent être doublés ».

L’arrivée de Pau Lopez

Au final, après les recherches et différentes pistes étudiées (Nübel, Lafont…), l’OM a recruté Pau Lopez, arrivé en provenance de l’AS Rome. Steve Mandanda était donc fixé sur son concurrent. Les deux gardiens étaient alors à la lutte pour la place de numéro 1 à l’OM, mais l’ambiance était plutôt bonne. « Pau est arrivé, c'est quelque chose de normal », avait reconnu Mandanda. « La relation est très bonne avec Steve. J'en profite pour le remercier, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Quand on arrive dans un nouveau pays, ce n'est jamais facile. Avoir quelqu'un comme Steve, légende de ce club, ça m'a beaucoup aidé. Ça en dit très long sur lui, pas seulement comme joueur mais aussi en tant qu’homme », avait lui reconnu Pau Lopez.

La gestion de Sampaoli

Steve Mandanda ou Pau Lopez ! Jorge Sampaoli avait donc l’embarras du choix concernant le gardien de l’OM. Rapidement interrogé sur le sujet de la hiérarchie dans les buts, l’Argentin n’a jamais voulu établir un réel numéro 1 et un numéro 2. Pourtant, très rapidement, cette hiérarchie s’est dessinée toute seule. En effet, Pau Lopez s’est installé dans les buts de l’OM quelques semaines seulement après son arrivée sur la Canebière, poussant alors Mandanda sur le banc de touche. Ce que ce dernier a eu du mal à digérer, d’autant que Jorge Sampaoli ne lui aurait jamais donné de réelles explications. Et à chaque fois que l’entraîneur de l’OM a été relancé sur le sujet, ces réponses n’ont jamais apporté de réponses à Steve Mandanda. Finalement, cela s’est un peu arrangé en fin de saison pour le Marseillais. En effet, avec le beau parcours en Europa League Conference, Steve Mandanda a brillé, montrant qu’il avait toujours le niveau pour être dans les buts de l’OM. Et au final, cela lui a permis de terminer la saison en tant que titulaire.

