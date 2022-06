Foot - OM

OM : Papin, Drogba… Le top 5 des attaquants de légende

Publié le 21 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Dans son histoire, l’OM a souvent disposé dans ses rangs d’attaquants de renommée internationale et qui ont réussi à briller sous la tunique du club phocéen en empilant les buts. Voici le top 5 des éléments offensifs ayant porté le maillot de l’OM depuis la création du club phocéen.

1-Jean-Pierre Papin

Passé par l’OM entre 1986 et 1992, Jean-Pierre Papin a été l’un des premiers symboles de l’ère Tapie au sein du club phocéen puisqu’il a fait partie des premières têtes d’affiche du projet mis en place par l’ancien président marseillais après son rachat. Durant sa période à l’OM, JPP se distingue en inscrivant notamment un quadruplé lors d’une victoire sans débat contre l’OL en championnat en 1991 (7-0). Une année durant laquelle Papin devient le troisième joueur français à remporter le Ballon d’Or, après Raymond Kopa et Michel Platini. Au total, sous les couleurs de l’OM, Papin aura inscrit 134 buts en première division. Rien que ça…

2-Didier Drogba

Il n’aura disputé qu’une seule saison sous le maillot de l’OM, mais Didier Drogba a marqué le stade Vélodrome à jamais. L’ancien buteur ivoirien a notamment réussi à emmener le club phocéen en finale de la Coupe de l’UEFA en 2004 (perdue face au FC Valence, 2-0), et tout au long du parcours, aucun des adversaires européens de l’OM n’aura résisté au talent de Drogba qui aura marqué contre l’intégralité de ses opposants avant cette ultime rencontre à Göteborg. Et malgré son amour profond de l’OM et sa volonté de rester au moins une année supplémentaire au club, Drogba a été vendu contre son gré à Chelsea le mercato suivant pour plus de 38M€.

3-Gunnar Andersson

Entre 1950 et 1958, Gunnar Andersson a brillé à la pointe de l’attaque de l’OM, inscrivant au total 194 buts, dont deux quadruplés, dix triplés et trente-quatre doublés en 220 rencontres sous la tunique du club phocéen. Des performances XXL qui ont d’ailleurs au Suédois valu le surnom de « Monsieur 50% » puisque Andersson a inscrit plus de la moitié des buts de l’OM lors de son passage au club. Une véritable légende.

4-Josip Skoblar

Lors de son passage à l’OM entre 1966-1967 et de 1969 à 1974, Josip Skoblar aura inscrit pas moins de 175 buts, ce qui fait au passage du Croate le deuxième meilleur buteur olympien de tous les temps en championnat. En 1971, Skoblar a d’ailleurs établi un incroyable record de 44 buts inscrits en championnat, un chiffre qui n’a toujours pas été battu en Ligue 1 à ce jour. Pour la petite anecdote, aucun de ces 44 buts n’avait été inscrit sur penalty…

5-Mamadou Niang

Pendant cinq saison, entre 2005 et 2010, Mamadou Niang aura été un élément indispensable du secteur offensif de l’OM. En plus d’être un capitaine exemplaire, l’ancien attaquant sénégalais aura atteint la barre symbolique des 100 buts inscrits en 217 matchs disputés sous le maillot du club phocéen, avant d’être poussé vers la sortie à son grand regret par Jean-Claude Dassier comme il l’a récemment confié dans un entretien à Oh My Goal : « Je me sentais bien à l’OM. Je ne voulais pas partir. Mais le problème, c’était le Président de l’OM. Un pitre. Il ne connaissait même pas les joueurs. Je ne sais pas comment il a fait pour être à l’OM (…) Avec Deschamps, on avait convenu une revalorisation au niveau du salaire mais Dassier a dit non. Il disait que j’étais trop vieux. Donc je suis parti, pas de souci », a indiqué Niang.

Ils auraient pu figurer dans le classement...

À noter que d’autres anciens attaquants emblématiques de l’OM auraient pu figurer dans ce Top 5, tels que Franck Ribéry, Chris Waddle, Rudi Völler, Tony Cascarino, Enzo Francescoli ou encore Fabrizio Ravanelli.