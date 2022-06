Foot - OM

OM : Payet, Milik... Le Top 10 des salaires du vestiaire

Publié le 16 juin 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le rachat de l’OM par Frank McCourt en 2016, le club phocéen a pu retrouver une certaine puissance financière dont il ne disposait plus du tout sur les dernières années du règne de la famille Louis-Dreyfus. Et certains joueurs se retrouvent ainsi avec des salaires plutôt confortables au sein de l’effectif. Voici le Top 10 selon les chiffres communiqués par L’Equipe en mars dernier.

1-Cédric Bakambu et Arkadiusz Milik (400 000€ par mois)

Recruté libre en janvier dernier par l’OM alors qu’il était arrivé au terme de son expérience en Chine, Cédric Bakambu (31 ans) a opté pour un choix de carrière plutôt ambitieux sur le plan sportif mais également financier, puisqu’il devient directement le joueur le mieux payé de l’effectif marseillais… à égalité avec l’autre buteur de l’OM, Ardkadiusz Milik (28 ans), qui était quant à lui arrivé au club un an auparavant, en janvier 2021, en provenance de Naples.

3-Dimitri Payet (350 000€)

En acceptant de prolonger son contrat jusqu’en 2024 avec une offre de reconversion dans la foulée, Dimitri Payet (35 ans) avait dû concevoir à une nette baisse de son salaire en juin 2020. Une condition acceptée par le numéro 10 marseillais, qui reste néanmoins l’un des éléments les mieux payés du vestiaire de l’OM.

4-William Saliba (310 000€)

De passage cette saison l’OM où il était prêté sans option d’achat, William Saliba s’apprête vraisemblablement à retourner à Arsenal l’an prochain. Mais il n’aura pas perdu son temps au Vélodrome, loin de là, puisque son passage à l’OM lui a permis de devenir international français, et c’est d’ailleurs le club phocéen qui prenait en charge l’intégralité de son salaire chez les Gunners .

5-Gerson (300 000€)

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité lors de son transfert l’été dernier, Gerson pourrait coûter un total de 30M€ à l’OM si certains bonus sont atteints. En attendant, le milieu de terrain brésilien touche un salaire plutôt confortable.

6-Pau Lopez (270 000€)

Recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat l’été dernier en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez a longtemps été le titulaire indiscutable de Jorge Sampaoli dans la hiérarchie des gardiens cette saison. Un statut qui justifie son salaire.

7-Steve Mandanda (260 000€)

Et on retrouve d’ailleurs juste derrière, pour la suite de notre classement, son concurrent Steve Mandanda ! Icône de l’OM dont il porte le maillot depuis. 2007 (NDLR : hormis son passage à Crystal Palace en 2016-2017), il avait, comme Dimitri Payet, accepté une baisse significative de son salaire pour prolonger jusqu’en 2024.

8-Cengiz Ünder (250 000€)

Attiré pour remplacer Florian Thauvin l’été dernier, l’ancien ailier de l’AS Rome avait pour but de relancer sa carrière à l’OM. Objectif atteint pour l’international turc, qui se situe dans la fourchette haute des salaires du vestiaire.

9-Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Valentin Rongier (240 000€)

Pour terminer ce Top 10 des salaires à l’OM, on termine sur un trio composé de Valentin Rongier et de deux éléments qui sont bien partis pour quitter l’OM en cette période de mercato puisqu’ils ne sont plus désirés en interne : les défenseurs Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez.