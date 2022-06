Foot - OM

OM : Au Brésil, on s’enflamme pour l’explosion de Gerson

Publié le 11 juin 2022 à 22h30 par Thibault Morlain

Priorité de Jorge Sampaoli lors du dernier mercato estival, Gerson a posé ses valises à l’OM. Toutefois, pour le Brésilien débarqué de Flamengo, les débuts n’ont pas été simple. De quoi faire naitre certaines craintes concernant son talent. Mais au fil des mois, Gerson a fait taire ses détracteurs pour totalement exploser à l’OM. Une renaissance qui n’a échappé à personne, y compris au Brésil.

Pour recruter Gerson, l’OM n’a pas lésiné sur les moyens, lâchant 25M€ pour aller le chercher à Flamengo. Réclamé par Jorge Sampaoli, le Brésilien a fini par rejoindre la Canebière. Forcément, compte tenu de son prix, les attentes étaient élevées, mais au début de saison, Gerson a eu énormément de mal. Un passage compliqué qui était totalement oublié à la fin de l’exercice puisque le milieu de l’OM a totalement explosé au fil des mois. De quoi réjouir tout le monde chez les Phocéens, mais aussi au Brésil, où une place pourrait l’attendre pour la Coupe du Monde au Qatar cet été.

« Aujourd’hui, c’est un réel plaisir de voir qu’il a enfin pris la mesure du championnat français »